«La Lombardia non è la Calabria». Da Majorino le scuse ai calabresi «ho sbagliato»

MILANO – “Volevo chiedere scusa per un’espressione che mi è uscita un po’ infelice questa mattina in una trasmissione televisiva”: lo afferma in un video Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Regione Lombardia, che in mattinata, ospite di Telelombardia, ha detto che “la Lombardia non è come la Calabria, è una Regione con grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare e tanto impegnata in progetti sociali e cultural”. Dichiarazioni che sono state condivise e commentate su Facebook anche dal governatore Roberto Occhiuto che aveva replicato in maniera piccata.

“È sembrato, e questo perché l’ho detta male io – spiega Majorino – che mi potessi riferire ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare e ai loro talenti, assolutamente”. Agli “amici calabresi” Majorino assicura che non intendeva offendere le loro “creatività e forza” e anzi “credo che Lombardia e Calabria debbano collaborare ancora di più per buone politiche di sviluppo, culturali e sulla sanità per tutti”. Ma “detto questo – conclude – ho sbagliato e chiedo scusa”.