La guardia costiere salva due persone dalle forti onde

VIBO VALENTIA – Ieri la motovedetta MV SAR CP 808 della Guardia Costiera di Vibo Valentia Marina è prontamente intervenuta, a seguito di una segnalazione ricevuta tramite numero blu 1530 dal bagnino di un lido di Vibo Marina, per assistere due bagnanti in difficoltà nel ritornare a riva a causa del forte moto ondoso. Provvidenziale anche l’intervento della pattuglia via terra e il supporto fornito dai bagnini stessi che, sotto il coordinamento della Sala Operativa, hanno garantito ulteriore assistenza ad altri bagnanti in difficoltà in quella fascia di mare.

Intercettati i due malcapitati e prontamente assicurati a bordo, i militari, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute, hanno prestato la dovuta assistenza fino al porto di Vibo Valentia Marina.