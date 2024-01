La Festa del Rugby arriva anche a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA – Grazie alla società Meta Rugby di Vibo Valentia, in collaborazione con la Delegazione della Federazione Italiana Rugby Calabria e con il 12mo Reparto Mobile di Reggio Calabria della Polizia di Stato circa 120 ragazzi dai 6 ai 15 provenienti da tutta la Calabria hanno trascorso una giornata di sport e divertimento. Le varie under delle società presenti si sono affrontate giocando a Rugby, sul campo della Polizia di Stato di Vibo Valentia. Polizia di Stato che con il proprio gruppo sportivo “Fiamme Oro” assieme alla Federazione Italiana Rugby da qualche anno promuovono il progetto “Rugby è Legalità” negli istituti comprensivi. Cinque in tutto le società che hanno partecipato, Fiamme Oro Rugby, Cas Reggio Calabria, Rugby Rende, Spirito Santo Cosenza e Rugby Cosenza.

