La droga nascosta nel ristorante dove lavora, arrestato

VIBO VALENTIA – La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi di monitoraggio della criminalità sul territorio per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga, ha eseguito una perquisizione a carico di un uomo. Il controllo è stato effettuato in un’abitazione, ed è stato poi esteso poi al ristorante dove il soggetto lavora. Nel magazzino dell’attività sono stati trovati circa 38 grammi di marijuana e meno di un grammo di marijuana, ma anche una somma di denaro pari a 425 euro, divisa in banconote di piccolo taglio unitamente a materiale di confezionamento. Il soggetto è stato arrestato e messo a disposizione della competente Autorità giudiziaria vibonese.

