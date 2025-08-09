La droga nascosta al ‘fresco’ nel congelatore, arrestato dalla Polizia

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – La Polizia ha arrestato ieri mattina un uomo, residente a Pizzo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo in particolare, hanno concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti del soggetto. L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione ed in particolare nella camera da letto, e nel vano congelatore sito in cucina, due involucri contenenti hashish del peso complessivo di circa 70 grammi.

All’interno degli altri vani sono stati, inoltre, rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di € 480,00 in banconote di piccolo taglio, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio dell’hashish ritrovata. All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto e poi ristretto in regime di arresti domiciliari.