La droga nascosta al ‘fresco’ nel congelatore, arrestato dalla Polizia

L'arresto per spaccio di stupefacenti a Pizzo. Il soggetto aveva occultato hashish nel congelatore. Trovato anche denaro in contanti

VIBO VALENTIA – La Polizia ha arrestato ieri mattina un uomo, residente a Pizzo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo in particolare, hanno concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera effettuando una perquisizione personale e locale nei confronti del soggetto. L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione ed in particolare nella camera da letto, e nel vano congelatore sito in cucina, due involucri contenenti hashish del peso complessivo di circa 70 grammi.

All’interno degli altri vani sono stati, inoltre, rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di € 480,00 in banconote di piccolo taglio, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio dell’hashish ritrovata. All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto e poi ristretto in regime di arresti domiciliari.

Ultimi Articoli

Padre Fedele Bisceglie, Caruso e Mazzuca: «consegneremo al Frate Cappuccino il sigillo della...

Area Urbana
COSENA - Il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca conferiranno a Padre Fedele Bisceglia il sigillo della città. “Avremmo...

Intossicazione da botulino, il bollettino dall’ospedale di Cosenza: in arrivo altre tre fiale di...

Area Urbana
COSENZA - Sono segnali incoraggianti quelli che arrivano dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove sono ricoverati i pazienti colpiti dal grave focolaio di botulismo alimentare...

Diamante: intossicazione da botulino: 18 parti offese. Accertati 16 casi, tra ricoverati anche 5...

Tirreno
PAOLA (CS) - La Procura di Paola ha individuato 18 parti offese in relazione alle due persone decedute ed a quelle ricoverate in ospedale...
sequestro depuratore verbicaro

Reflui fognari nel torrente e poi nel Tirreno cosentino, sequestrato il depuratore di Verbicaro

Tirreno
VERBICARO (CS) -  Gravi carenze strutturali e gestionali, con anomalie tali da compromettere la qualità e l'efficienza del processo depurativo e, di conseguenza, dell'ambiente...
san nicola arcella spiaggia libera

San Nicola Arcella: “spiaggia libera addio”, concessa ad un’associazione. La protesta di Italia Nostra

Tirreno
SAN NICOLA ARCELLA (CS) - E' polemica a San Nicola Arcella, sull'alto Tirreno cosentino, per la decisione del Comune di concedere una spiaggia libera...

