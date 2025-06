La conferma di Roberto Occhiuto: «mi ricandido a presidente della Regione»

CATANZARO – Lo aveva già dichiarato, ma è una conferma che non può che essere considerata una notizia: il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha confermato che al termine di questo mandato si ricandiderà per guidare la Regione per un altro quinquennio.

Come detto, si tratta di una scelta che era stata in qualche modo già annunciata, ma probabilmente, la classifica, diffusa nelle ultime ore, sull’indice di gradimento dei Governatori italiani, che lo ha visto al quarto posto assoluto, non può che essere una spinta a proseguire.

Lo stesso Occhiuto ha chiarito che è ancora tanto il lavoro da svolgere nel prossimo anno e mezzo, ma la sua intenzione è quella di andare oltre.

Il Governatore ha sottolineato come sia difficile “dopo quattro anni, in Calabria, che un Presidente di Regione conservi questo gradimento secondo le classifiche che vengono prodotte ogni anno”.

“Sono molto soddisfatto – ha proseguito Occhiuto – ho però coscienza che c’è tantissimo da fare ed il lavoro è duro e faticoso. Pensiamo a finire bene questo anno e mezzo e fare il meglio possibile, magari portando a maturazione tanti dossier sui quali abbiamo lavorato in questi tre anni e mezzo. E poi, come già detto, mi ricandiderò“.