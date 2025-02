La Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti in missione al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara

- Advertisement -

CROTONE – Missione in Calabria, al SIN (Sito di interesse nazionale) di Crotone-Cassano-Cerchiara, per una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone.

Domani, lunedì 17 febbraio nel primo pomeriggio (ore 13.45 circa), la delegazione, composta dal presidente Morrone e dai commissari Maria Stefania Marino (Pd), Carla Giuliano (M5s), Dario Iaia (Fdi) e Nicola Irto (Pd), effettuerà alcuni sopralluoghi nella macro area del SIN agli ex stabilimenti Pertusola, Agricoltura, Sasol, Fosfotec di pertinenza della società Eni Rewind Spa.

Alle ore 17 è previsto l’arrivo in Prefettura a Crotone dove si svolgeranno le audizioni di Franca Ferraro, Prefetto di Crotone; Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica di Crotone; Paolo Grossi, Amministratore delegato di ENI Rewind, e Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone. Sono previste per il giorno successivo, martedì 18 febbraio, dalle ore 8.15 alle 10.00, sempre nella sede della Prefettura, le audizioni di Michele Fratini, Responsabile area per le caratterizzazioni e la protezione dei suoli dei siti contaminati per il dipartimento del servizio geologico d’Italia di ISPRA, e di Michelangelo Iannone, Commissario straordinario ARPACAL.

“La Commissione – afferma il presidente Morrone – ha aperto uno specifico filone d’inchiesta per analizzare lo stato di attuazione delle bonifiche in alcuni SIN del territorio nazionale tra cui quello di Crotone. Il 29 gennaio scorso è stato ascoltato in audizione a Roma, a Palazzo San Macuto, il Gen. Prof. Emilio Errigo, nominato il 14 settembre 2023 Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara, che ha relazionato sulla situazione e sulle criticità collegate alle attività di bonifica. Durante la missione avremo modo di fare un sopralluogo nell’area del SIN e di ascoltare i soggetti coinvolti nel processo di bonifica e riparazione del danno ambientale per capire quali siano le varie problematiche in essere”.