La Calabria vola, agosto da record negli aeroporti: quasi mezzo milione di passeggeri

Reggio Calabria traina la crescita con +49%. Agosto super per tutti gli scali. Sfiorati i 3 milioni di passeggeri in 8 mesi

LAMEZIA TERME – La Calabria continua a volare alto: nei primi otto mesi del 2025, gli aeroporti regionali hanno registrato 2.958.893 passeggeri, segnando una crescita del +26,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato supera con largo anticipo l’obiettivo prefissato da SACAL, con oltre 616 mila viaggiatori in più rispetto all’anno precedente.

Agosto ha confermato il trend con 473.233 passeggeri mensili, pari a un +17%. A trainare la crescita è stato l’Aeroporto di Reggio Calabria, che ha registrato un eccezionale +49,4%. Lamezia Terme si consolida con 346.894 viaggiatori (+12,1%), mentre Crotone registra un aumento del +3,3%.

Soddisfatto l’Amministratore Unico di SACAL, Marco Franchini, che ha dichiarato: “la crescita simultanea di tutti gli scali conferma la bontà del lavoro svolto. Il nostro sistema aeroportuale è un volano di sviluppo per l’intera regione. Con un simile andamento, il traguardo dei 4 milioni di passeggeri entro fine anno è ampiamente alla nostra portata”. Franchini ha ribadito l’impegno SACAL su nuove infrastrutture e servizi sempre più orientati al passeggero, per rendere il sistema aeroportuale calabrese sempre più competitivo.

