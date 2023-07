La Calabria tra il caldo e gli incendi, 80 i roghi attivi: temperature oltre i 40 gradi

CATANZARO – La Calabria è stretta in una morsa infernale di caldo asfissiante e incendi. Su quest’ultimo fronte, è la provincia di Reggio Calabria quella maggiormente interessata con le fiamme vicine anche alla città. Roghi sono attivi da Bagnara-Scilla sino alla punta estrema della Calabria compreso l’entroterra dell’Aspromonte. Numerosi incendi anche nei comuni sul versante ionico. Questa notte squadre dei Comandi di Catanzaro e Crotone sono state inviate su Cardeto e tra i comuni di San Giovanni Sambatello ed Ortì, sempre nel reggino. Inoltre un ulteriore modulo di colonna mobile con 9 unità con automezzi in assetto antincendio boschivo è giunto dalla vicina Basilicata.

Complessivamente in Calabria sono ancora 80 – 50 quelli completamente estinti nelle ultime 24 – gli incendi ancora attivi che vedono impegnate le squadre dei vigili del fuoco. E non va meglio sul fronte delle temperature. Dopo una nottata passata con almeno 30 gradi, gli abitanti dei 5 capoluoghi di provincia si trovano a far fronte a temperature che già alle 11 – secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell’Arpacal – arrivano ai 40 gradi, con punte di 41 a Reggio Calabria e Crotone. 39,5 a Catanzaro e 39 a Cosenza e Vibo Valentia. A Lamezia la colonnina di mercurio è già arrivata a 42 gradi.