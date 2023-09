La Calabria si avvia alla digitalizzazione nella PA con il progetto ‘Digital Summit’

“È la prima volta che viene realizzata in Calabria questa iniziativa che coinvolgerà in una giornata di relazioni e confronti università, centri di ricerca, imprese e start-up, aziende sanitarie locali, fondazioni e tanti altri operatori che vorranno investire sull’innovazione digitale”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Transizione digitale, Filippo Pietropaolo, incontrando oggi i giornalisti per presentare l’evento sulla digitalizzazione nella pubblica amministrazione “Calabria Digital Summit”, promosso dalla Regione Calabria e da The Innovation Group, che si svolgerà il prossimo 27 settembre nella sede della Cittadella Regionale.

All’incontro con la stampa è intervenuto anche il presidente di The Innovation Group, Roberto Masiero.

Presenti anche diversi rappresentanti di imprese calabresi che operano nel digitale che l’assessore Pietropaolo ha sollecitato a partecipare al summit “perché – ha detto – l’obiettivo della manifestazione è di avviare un confronto tra i diversi operatori dell’innovazione digitale, fare rete e creare sinergie anche tra le diverse Regioni su settori importanti come la sanità, i trasporti, la cybersecurity, i fondi del Pnrr, la semplificazione amministrativa, lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro. La Giornata sarà anche l’occasione per comprendere lo stato dell’arte dello sviluppo del digitale nei diversi territori della Calabria. La regione crede molto nell’innovazione tecnologica, non è un caso che il presidente Occhiuto abbia stabilito una delega specifica sull’innovazione tecnologica. Abbiamo anche fatto incontri con i Comuni per discutere sull’opportunità offerte dal progetto del Governo “Italia 1 giga”, che permetterà di mettere in rete effettivamente tutti i cittadini calabresi con l’FTTH, la fibra ottica in casa.

Questo strumento importantissimo deve essere concluso entro il 26 e consentirà a tutti gli operatori di potersi proporre con servizi, sia ai lavoratori privati che il pubblico. Faccio anche parte della commissione sull’innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione delle Regioni. Ritengo, pertanto, che ci siano tutte le condizioni per dotare la nostra regione di tutti quei servizi innovativi che potranno contribuire a facilitare al vita e il lavoro dei cittadini e allo sviluppo dell’economia della Calabria”, ha concluso l’assessore Pietropaolo.

“L’ecosistema digitale dell’innovazione in Calabria: fattore chiave di sviluppo economico” è il tema della dodicesima tappa del “Progetto Digital Regional Summit”, che sarà artitolato nell’intera giornata del 27 settembre (ore 9.00 – 17.00), attraverso 5 specifiche sessioni, sulle quali si è soffermato Masiero, comunicando i nomi dei relatori e illustrando i diversi interventi.

“Attraverso l’innovazione digitale – ha sottolineato Masiero – è possibile superare i limiti infrastrutturali storici. I punti chiave sono quelli contenuti all’interno della strategia per la crescita digitale della Calabria che comprendono: la sicurezza, la garanzia dei servizi a cittadini e imprese, la semplificazione amministrativa e l’innovazione digitale degli ecosistemi. Digitalizzare i processi sanitari sarebbe un salto qualitativo enorme. Un percorso di innovazione che non deve perdere di vista la sicurezza. Semplificare la cosa pubblica presuppone l’esigenza di garantire che questo venga fatto in termini di sicurezza e privacy per cittadini e imprese”.