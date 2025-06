La Calabria punta al mare d’eccellenza: il piano regionale per conquistare nuove Bandiere Blu

- Advertisement -

L’assessore regionale al Turismo, all’Ambiente e al Lavoro, Giovanni Calabrese, ha presieduto la riunione del Comitato tecnico consultivo, istituito con deliberazione già adottata dal dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, per discutere le strategie e le iniziative finalizzate al riconoscimento della Bandiera Blu alle nostre spiagge. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. Nel corso dell’incontro, che si è svolto a Catanzaro nella sede della Cittadella, l’assessore Calabrese, si aggiunge nella nota, “ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato da tutti i soggetti coinvolti e per l’unità d’intenti nel merito del lavoro che si sta avviando”.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è quello di supportare i Comuni nel percorso per ottenere la Bandiera Blu, che rappresenta un riconoscimento importante per la qualità delle acque di balneazione, la gestione sostenibile del territorio e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti. Più Bandiere blu significano valorizzazione delle nostre spiagge, dimostrazione di attenzione all’ambiente e il potenziamento dell’offerta turistica e dei servizi per le comunità locali. Con questa iniziativa, come Regione, grazie al lavoro dell’UOA Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale – Promozione e tutela della natura e del mare e Demanio marittimo, intendiamo rafforzare l’impegno diretto a valorizzare le coste calabresi, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità, in linea con i criteri di eccellenza richiesti dal programma Bandiera Blu”.

“Pertanto – ha proseguito Calabrese – intendiamo supportare, organicamente e strategicamente, la valorizzazione e l’attrattività delle coste calabresi, favorendo un approccio integrato che coniughi fruizione ambientale, qualità eccellente delle acque e miglioramento dei servizi turistici. La gestione sostenibile del litorale deve garantire non solo la tutela ambientale, ma anche l’accessibilità e l’offerta di servizi qualificati che rendano le spiagge più fruibili e competitive sul piano turistico. Fra le attività strategiche del Comitato è previsto di supportare, facilitare e orientare i Comuni rivieraschi nel rispetto dei criteri e degli adempimenti obbligatori per il conseguimento del prestigioso riconoscimento, contribuendo così a rafforzare l’immagine e la qualità delle nostre spiagge”. “Per la Regione Calabria – ha detto ancora l’assessore – è importante supportare, facilitare e orientare, negli adempimenti obbligatori e nel rispetto dei criteri previsti dal programma, i Comuni rivieraschi che intendono conseguire il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. L’obiettivo è chiaro: aumentare il numero dei riconoscimenti in Calabria, a testimonianza di un territorio che si impegna quotidianamente per la tutela ambientale, la qualità delle acque e l’offerta di servizi di eccellenza”.

Al termine dell’incontro, l’assessore Calabrese ha anche comunicato che “i Comuni già insigniti della Bandiera Blu riceveranno un contributo straordinario, in fase di deliberazione, come già avvenuto negli anni precedenti, finalizzato a sostenere l’organizzazione di eventi e iniziative volte a valorizzare le comunità e rafforzare il senso di appartenenza e di tutela del territorio“. Del Comitato fanno parte il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile, i direttori generali dell’Ente Parchi Marini della Calabria e dell’Arpacal ed sindaco pro tempore di almeno un Comune insignito della Bandiera Blu.