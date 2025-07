La Calabria protagonista dell’estate 2025: destinazione emergente per il turismo italiano ed europeo

- Advertisement -

COSENZA – L’estate 2025 profuma di mare e parla sempre più calabrese. È quanto emerge dai dati rilevati da Booking.com che parla di un vero boom di interesse per la Calabria soprattutto da parte dei viaggiatori stranieri. Tra le destinazioni più cercate c’è Reggio Calabria, con un incremento dell’83% rispetto all’anno scorso. Seguono Soverato Marina (+41%) e la suggestiva Scilla (+33%), a conferma di un trend che premia le località balneari autentiche, lontane dal turismo di massa.

“I dati confermano un momento estremamente positivo per la Calabria, che si afferma come una delle destinazioni emergenti del panorama estivo italiano – ha spiegato Alessandro Callari, Manager Italia di Booking.com – La varietà dell’offerta – dalle spiagge incontaminate ai borghi costieri, dai B&B familiari alle case vacanza – risponde perfettamente alle esigenze di un viaggiatore sempre più indipendente, esperienziale e attento al territorio. Un segnale chiaro: la Calabria è sempre più presente sulla mappa del turismo europeo.”

Calabria protagonista dell’estate 2025: la top 10 delle destinazioni più cercate

Il portale più famoso per le prenotazioni parla di un’estate di forte espansione per la Calabria per i soggiorni che vanno dal 1° luglio al 30 agosto. In testa alla top 10 delle mete più ricercate c’è Tropea, seguita da Capo Vaticano e poi Reggio Calabria, la località che è cresciuta di più in assoluto. Nelle posizioni che seguono alcune località dell’Alto tirreno cosentino: Praia a Mare (+13%), Diamante (+10%) e Scalea (+7%). Chiudono la classifica Pizzo (+26%) e Zambrone (+20%).

A sorprendere è l’impennata della domanda internazionale, con la Polonia in testa (+169%), seguita da Belgio (+74%) e Francia (+70%) che trainano una domanda in crescita alla ricerca di autenticità, bellezza naturale e un’accoglienza semplice ma di qualità.