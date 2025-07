La Calabria protagonista ai Globi d’Oro, Occhiuto: «Frutto di una strategia chiara di promozione»

- Advertisement -

COSENZA – I film U.S. Palmese e Il Nibbio, che portano in alto, per ragioni diverse, la bandiera calabrese, sono stati premiati ai Globi d’Oro, i premi cinematografici assegnati annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, per riconoscere il miglior cinema italiano. Per questi riconoscimenti è arrivato il plauso del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“I premi assegnati ai film U.S. Palmese e Il Nibbio nell’ambito dei Globi d’Oro rappresentano un grande orgoglio per la Calabria e confermano il valore delle scelte compiute in questi anni sul piano culturale e cinematografico” ha detto Occhiuto. Tre i riconoscimenti importanti riservati alle due pellicole come miglior commedia, miglior film e miglior attore protagonista che, dice Occhiuto, “rendono merito a opere capaci di coniugare qualità artistica e radicamento nei territori”.

Globi d’Oro, Occhiuto: prezioso il lavoro della Calabria Film Commission

U.S. Palmese dei Manetti Bross stato girato a Palmi con protagonista Rocco Papaleo e ha portato sullo schermo, come ha sottolineato Occhiuto “una Calabria autentica, ironica, vitale”. Il Nibbio, diretto da Alessandro Tonda e interpretato da Claudio Santamaria, ha raccontato, invece, la storia di Nicola Calipari, “esempio di dedizione e sacrificio per lo Stato” ha puntualizzato il governatore.

“Questi risultati non arrivano per caso: sono il frutto di una strategia chiara di promozione culturale e territoriale – ha precisato il presidente della Calabria – costruita anche grazie al lavoro prezioso della Calabria Film Commission. La presenza della nostra Regione nei grandi circuiti del cinema nazionale e internazionale non è più un’eccezione: è una realtà in crescita, che crea sviluppo, lavoro, immagine positiva”.

La Regione Calabria, ha aggiunto Occhiuto “continuerà a investire in cultura, audiovisivo e creatività, strumenti fondamentali non solo per raccontare la nostra terra, ma anche per cambiarne la percezione, stimolare talento e offrire nuove opportunità ai nostri giovani”. Le congratulazioni da parte del governatore a tutti coloro che hanno lavorato a questi progetti.