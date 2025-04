La Calabria pioniera nell’ammodernamento dei frantoi: avviati i primi investimenti con risorse del PNRR

- Advertisement -

CATANZARO – La Calabria diventa pioniera nell’ammodernamento dei frantoi, siamo la prima regione in Italia ad avviare gli investimenti destinati all’ammodernamento dei frantoi grazie alle risorse del (PNRR). La conferma arriva oggi direttamente dall’ARCEA, l’Agenzia Regionale per la Coesione, che nei giorni scorsi ha dato il via alle procedure di liquidazione dei primi 3 milioni di euro destinati al bando pubblicato a fine 2023. Questo passo segue la definizione della graduatoria definitiva, stabilendo un forte impegno della Regione a sostenere la sua storica filiera olivicola.

Il settore olivicolo: cuore pulsante della Calabria

L’olivicoltura calabrese è da sempre un pilastro fondamentale non solo per l’economia della Regione, ma anche per la sua identità culturale e ambientale. Con oltre 100 varietà di olive coltivate su più del 24% della superficie agricola regionale, la Calabria è una delle principali produttrici di olio d’oliva in Italia, con circa 700 frantoi operanti sul territorio. La qualità e la biodiversità delle coltivazioni sono garantite anche da un’ampia presenza di certificazioni come le Dop (Denominazione di Origine Protetta) e l’Igp (Indicazione Geografica Protetta). La produzione di olio extra vergine di oliva rappresenta, infatti, uno degli asset più importanti per la crescita economica e la sostenibilità ambientale del territorio.

“L’olivicoltura nella nostra terra è un pezzo di storia, ma anche un motore di sviluppo economico, culturale e ambientale che dobbiamo sostenere e potenziare. L’introduzione di misure che favoriscano la qualità e la competitività del settore è un passo fondamentale per il futuro della nostra Regione“, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sottolineando l’importanza di investire nelle tecnologie più avanzate per garantire un futuro prospero alla filiera olivicola.

Fondi PNRR per la sostenibilità ed il potenziamento dei frantoi

Un ammontare complessivo di 16.567.725,31 euro è stato messo a disposizione per modernizzare il settore olivicolo e potenziare la sostenibilità dei frantoi. L’obiettivo è rendere più ecologico il processo di estrazione dell’olio extravergine d’oliva, introducendo tecnologie e macchinari avanzati che migliorino le performance ambientali, riducano la generazione di rifiuti e promuovano il riutilizzo dei sottoprodotti per la produzione di energia. Inoltre, il progetto prevede un obbligo di formazione per gli operatori dei frantoi, che dovranno partecipare a corsi di specializzazione sulla produzione e degustazione degli oli Evo. Un investimento nella formazione che mira ad elevare la qualità del prodotto e le competenze degli addetti del settore, con la creazione di una rete sempre più qualificata di professionisti.

Un futuro più sostenibile ed innovativo

La Calabria, con questo intervento, si conferma all’avanguardia nella gestione dei fondi PNRR, adottando soluzioni innovative per un settore che gioca un ruolo chiave nell’economia locale. Il rinnovamento tecnologico degli impianti contribuirà infatti a migliorare ulteriormente la qualità degli oli, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la competitività delle aziende olivicole, sia sul mercato nazionale che internazionale.

Per garantire che tutte le richieste meritevoli possano essere finanziate, anche quelle ancora prive di copertura, la Regione Calabria ha già attivato ulteriori azioni. In particolare, è stato ottenuto un primo milione di euro aggiuntivo, e sono stati richiesti ulteriori 4 milioni per ampliare il numero di beneficiari e coprire tutte le istanze valutate positivamente. La Calabria, quindi, non solo investe sul proprio futuro olivicolo, ma lo fa puntando su un modello di sostenibilità e innovazione che la rende un esempio virtuoso per l’intero Paese.