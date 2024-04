LAMEZIA TERME (CZ) – Sono stati proclamati in Umbria, a Perugia, i vincitori della XXXII edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, Agenzia ICE, il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.

Come da tradizione, Unioncamere Calabria e le Camere di commercio calabresi hanno promosso la partecipazione al concorso presso il sistema imprenditoriale e curato le fasi regionali.

Tra le etichette premiate, per la categoria Extravergine Fruttato Intenso 2° Classificato – Torchia dell’oleificio Torchia di Tiriolo (Cz). La cerimonia è stata anche l’occasione per consegnare i 7 award speciali previsti quest’anno, tra questi la “Menzione di Merito Impresa Digital Communication” è stata assegnata ex equo all’azienda agraria Riva del Garda di Riva del Garda (Tn) dal Trentino Alto Adige e all’azienda Salvatore Rota di San Mauro Marchesato (Kr) dalla Calabria.