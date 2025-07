La Calabria è prima nella raccolta delle bioplastiche compostabili conferite con l’umido: copertura del 100%

- Advertisement -

COSENZA – La Calabria è prima tra le regioni italiane nella raccolta delle bioplastiche compostabili conferite con l’umido. Un dato che emerge nella Relazione di gestione 2024 presentata in occasione dell’assemblea annuale dei consorziati Biorepack. La copertura dei servizi di raccolta e riciclo organico delle bioplastiche compostabili conferite insieme all’umido fa un balzo in avanti significativo e secondo il report nella classifica delle regioni, la Calabria è in cima, raggiungendo addirittura il 100% della copertura, con una crescita di 76 punti in un solo anno.

Un primato che premia la Calabria sul fronte della raccolta differenziata che in diversi Comuni ha già raggiunto livelli molto soddisfacenti. Sul fronte delle bioplastiche compostabili conferite con l’umido gli ottimi risultati sono arrivati, si specifica nel report, grazie alle convenzioni che i Comuni e gli enti gestori dei rifiuti operanti nelle diverse aree della regione hanno sottoscritto con il Consorzio Biorepack nel corso del 2024.

Un risultato che la Calabria condivide con un’altra regione del Mezzogiorno, la Puglia. Agli stessi livelli è arrivata solo la Valle d’Aosta. Con tassi di copertura comunque superiori al 97%, poco più in basso, si piazzano altre sei regioni: Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.