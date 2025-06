La Calabria da gustare in un’esperienza enogastronomica autentica, raccontata da eventi unici

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Stretta tra due mari e plasmata da secoli di storia, c’è una Calabria da gustare che racconta sé stessa anche a tavola. La sua tradizione enogastronomica nasce da un incontro di culture — greci, arabi, bizantini, normanni — che nei secoli hanno lasciato segni nei sapori, negli ingredienti e nei gesti della cucina quotidiana.

La Calabria da gustare e ammirare

Al centro c’è sempre il mondo contadino. Una cucina semplice, fatta di orti, stagioni e memoria. Le paste, come i fileja o la stroncatura, si preparano ancora a mano. I legumi si uniscono a erbe spontanee come cicoria e finocchietto. E poi le conserve: pomodori secchi, cipolle sott’olio, olive, peperoni. Ogni famiglia custodisce la propria ricetta, come un’eredità preziosa.

Anche il vino racconta questo legame con la terra. Per anni i vini calabresi sono stati considerati troppo forti, ma oggi stanno vivendo una nuova stagione. Vitigni antichi come Gaglioppo, Magliocco e Mantonico tornano protagonisti. Il Cirò Rosso è diventato una DOC rispettata; il Greco di Bianco, dolce e profumato, conquista gli appassionati.

Nel 2025 nasce la DOC Costa degli Dei, lungo il litorale vibonese, da Tropea a Nicotera. Qui il Magliocco Canino e lo Zibibbo raccontano un paesaggio fatto di mare, sole e tradizione. Una nuova denominazione che unisce qualità, identità e turismo.

Ma non c’è solo vino. Anche la birra artigianale calabrese si sta facendo strada, giovane e creativa. Birrifici come ’A Magara, Gladium e Reggina sperimentano ingredienti locali — peperoncino, bergamotto, miele di fichi, castagne — per creare birre che parlano calabrese, in modo nuovo ma autentico.

Questo patrimonio non è solo da degustare, ma da vivere. Sempre più spesso, il cibo diventa occasione di incontro, racconto, scoperta. Esperienze come:

Storie a Sorsi (Villa Paola, Tropea), dove i produttori ed esperti si raccontano attraverso degustazioni, dialoghi e scambi in una cornice di bellezza senza tempo.

(Villa Paola, Tropea), dove i produttori ed esperti si raccontano attraverso degustazioni, dialoghi e scambi in una cornice di bellezza senza tempo. Calici&Radici (Capovaticano Resort, Ricadi), che intreccia benessere, natura e degustazioni all’aperto in momenti conviviali a forte impatto.

Legami&Sapori (Baia del Sole, Ricadi), serate live music per celebrare e scoprire le novità vitivinicole e gastronomiche del territorio.

(Baia del Sole, Ricadi), serate live music per celebrare e scoprire le novità vitivinicole e gastronomiche del territorio. Vinitaly and the City – Edizione speciale Calabria – (Sibari, Cosenza), una versione itinerante dell’evento veronese, con assaggi, incontri e masterclass.

– (Sibari, Cosenza), una versione itinerante dell’evento veronese, con assaggi, incontri e masterclass. Calici sotto le Stelle – (Diamante, Cosenza) si terranno due appuntamenti per la scoperta di vini locali sotto le stelle.

(Diamante, Cosenza) si terranno due appuntamenti per la scoperta di vini locali sotto le stelle. Beer Festival Soverato un evento dedicato agli amanti della birra artigianale.