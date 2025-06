La Calabria attrae sempre più turisti: in 4 mesi +10,1% di presenze. Ed è boom di stranieri +50,1%

- Advertisement -

CATANZARO – Darti estremamente positivi quelli che arrivano dal primo “Instant Tourism” realizzato dal Dipartimento della Regione, relativo alle presenze turistiche nella nostra Regione nel periodo gennaio-aprile 2025. Nei primi quattro mesi del 2025, la Calabria registra il miglior dato di presenze turistiche degli ultimi cinque anni, raggiungendo quota 464.240 dei pernottamenti (+10,1%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Rialzo più che significativo anche per gli arrivi: oltre 224mila turisti con una crescita pari al 10,4%. Andamento in controtendenza rispetto al dato provvisorio nazionale che registra, nello stesso arco temporale osservato, una contrazione sia degli arrivi (-7,2%) che delle presenze (-3,2).

Turismo trainato dalle presenze estere

A trainare il risultato prioritariamente la componente estera. In particolare, il turismo internazionale mostra una crescita rilevante: gli arrivi dei non residenti aumentano del 45,8% e le presenze del 50,1%, con una permanenza media stabile a 3 giorni. Il tasso di internazionalizzazione è pari al 16,9% (+4,09 punti percentuali), con una punta del 25,9% ad aprile. In altri termini, per ogni 100 turisti che hanno scelto di trascorrere una vacanza in una località calabrese, 17 provengono dal mercato estero.

In espansione il comparto extra-alberghiero

In forte espansione anche il comparto extra-alberghiero, che registra un incremento del 30,7% degli arrivi e del 21,0% delle presenze, consolidando il trend di diversificazione dell’offerta ricettiva regionale. Tra i 10 mercati esteri top player figurano Germania, Polonia, Francia, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Canada, Regno Unito, Brasile e Paesi Bassi che rappresentano il 59,0% degli arrivi e il 63,8% delle presenze rispetto al dato complessivo dell’incoming regionale. Al Canada il primato per giorni di permanenza media (4,5 giorni) immediatamente seguito dalla Germania (4,4 giorni). La Germania si conferma il primo mercato di riferimento, con una quota del 16,5% degli arrivi e del 24,1% delle presenze totali, associato a una permanenza media di ben 4,4 giorni. Segue la Polonia, che rappresenta il 9,4% degli arrivi e l’8,6% delle presenze, con una permanenza media pari 2,7 giorni, consolidando la sua posizione tra i mercati top player per il turismo regionale.

Significativi, inoltre, anche i contributi della Francia (8,0% arrivi e 6,4% presenze) e degli Stati Uniti (6,4% arrivi e 5,3% presenze). Il mercato canadese, inoltre, si distingue per una permanenza media di 4,5 giorni, la più alta tra i primi dieci paesi. Regno Unito, Brasile e Paesi Bassi completano il quadro dei principali bacini esteri, rappresentando complessivamente, con oltre 9,4 mila pernottamenti, circa l’8,3% del mercato incoming delle presenze. Nel complesso, dunque, il mercato estero si mostra ben distribuito tra provenienze europee e nordamericane, con una permanenza media complessiva di 3,0 giorni, in linea con i principali indicatori di durata media dei soggiorni internazionali.

Il commento ai dati

«L’aumento delle presenze turistiche in Calabria rappresenta un segnale concreto della crescente attrattività della destinazione, indicatore essenziale di sviluppo non solo per l’incremento dei flussi, ma anche per la loro capacità di generare valore e permanenza sul territorio. Il prolungamento della durata media dei soggiorni e la maggiore apertura ai mercati esteri sono esiti tangibili delle politiche di rafforzamento dei collegamenti aerei e dell’accessibilità internazionale. La dinamica dei prezzi incide ancora sulla mobilità domestica, ma l’espansione della componente estera apre prospettive nuove. A partire da questi risultati, diventa sempre più necessario investire in una strategia integrata che metta a sistema qualità dell’accoglienza, promozione internazionale e sostenibilità dei flussi turistici».