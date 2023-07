La Calabria a New York all’insegna dell’export

NEW YORK – Ha fatto sentire la sua presenza la Calabria al Summer Fancy Food, il Salone mondiale del food, che si è svolto a New York nei giorni scorsi.

La delegazione calabrese, guidata dall’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, si è presentata forte della presenza di numerose aziende del settore agricolo ed agroalimentare e di prodotti di straordinaria qualità, conosciuti ormai in tutto il mondo.

Fra le delegazioni delle diverse regioni italiane quella calabrese, tra l’altro, era fra le più numerose. Non un caso se si pensa agli investimenti effettuati in tal senso, soprattutto dalla Regione Calabria.

La presenza calabrese, del resto, rientra nell’ambito della politica di promozione messa in campo dall’assessorato regionale all’agricoltura e forestazione, che dopo aver varcato i confini regionali e nazionali, prosegue anche in altri continenti. Gli Stati Uniti, in tal senso, rappresentano una piazza importante per aziende che, negli ultimi mesi, hanno visto crescere il loro export.