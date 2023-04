La benzina prende fuoco, 50enne gravemente ustionato: la pista del gesto volontario

MILETO (VV) – Un uomo di 50 anni, di origini romene, è rimasto gravemente ustionato dopo che della benzina ha preso fuoco. E’ accaduto nella frazione Calabrò del comune di Mileto. Al momento non sono chiare le cause dell’incidente, ma secondo quanto riferito da fonti mediche, sembra che l’uomo si sia dato fuoco davanti alla moglie per non meglio precisati motivi.

Sono stati i presenti a far scattare l’allarme. Sul posto sono giunti da Vibo i sanitari del 118 coordinati dalla centrale operativa. Dopo le prime cure sul posto è stato attivato l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo, con ustioni sul 60% del corpo, all’ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni sono gravi.