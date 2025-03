- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – “Se la Calabria può superare finalmente il deficit infrastrutturale che penalizza la nostra regione, deve ringraziare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Con la sua visione lucida e lungimirante, Salvini continua a dimostrare di aver visto più lungo di altri e di avere a cuore la nostra terra con investimenti straordinari”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Katya Gentile.

“Il Mit, infatti – prosegue – ha stanziato per la Calabria circa 3,8 miliardi di euro in tre anni, solo per l’ammodernamento della Strada Statale 106. Questo intervento, cruciale per garantire la sicurezza e la modernizzazione delle nostre vie di comunicazione da sempre trascurate, dimostra che il ministro Salvini ha squarciato il velo dell’invisibilità che per troppo tempo ha avvolto la Calabria, decidendo che finalmente lo Stato investisse seriamente in opere infrastrutturali indispensabili e strategiche per la nostra regione. Nel trentennio precedente per la Statale conosciuta come la ‘strada della morte’, tutti insieme i governi succedutisi avevano stanziato solo 1 miliardo, come giustamente sottolinea il presidente Occhiuto, orgoglioso dei risultati raggiunti. I recenti sviluppi riguardanti la Statale 106, con l’apertura dei bandi di gara da parte di Anas per le tratte Sibari-Corigliano Rossano e Catanzaro-Crotone, rappresentano un passo decisivo per il futuro della viabilità calabrese”.

“A questo punto – conclude Katya Gentile – è di fondamentale importanza alimentare la già collaudata rete sinergica tra governo nazionale e regionale ed essere pronti, con progettazioni alla mano, ad intercettare nuove risorse e continuare a collaborare con tutti gli attori coinvolti per portare avanti i progetti in atto e garantirne la realizzazione nei termini previsti. Insieme possiamo scrivere un futuro migliore per la nostra regione. È tempo di dare priorità alla Calabria e ai calabresi. Il futuro è adesso”.