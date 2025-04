Kairos 2025: il rettore dell’Unical premiato come simbolo del riscatto calabrese

- Advertisement -

GIOIA TAURO (RC) – La 21^ edizione del Premio Kairos ieri pomeriggio a Gioia Tauro, nell’Auditorium Nicholas Green dell’Istituto “Francesco Severi”, dedicata al dibattito sul contributo della cultura nella promozione di un sapere emancipativo capace di affermare diritti e responsabilità di cittadinanza, ha premiato il Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Professore Nicola Leone.

L’illustre accademico ha ricevuto il riconoscimento per aver dimostrato nel corso del suo mandato rettorale alla guida del più grande ateneo della regione «il valore trasformativo del sapere scientifico quale strumento etico e educativo per promuovere l’emancipazione della Calabria».

Lo scienziato nativo di Diamante ha ricevuto il Kairos 2025 dal magistrato Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Catanzaro, che ha partecipato all’evento insieme al collega Roberto Di Palma, Procuratore del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. I due magistrati hanno evidenziato il valore pedagogico dell’azione di Nicola Leone capace di costruire un ateneo competitivo a livello globale, davvero in pochi anni, caratterizzandosi per l’adozione di una rigorosa metodologia legalitaria nei processi di gestione amministrativa.

Quella del massimo esponente dell’ateneo di Arcavacata è stata una rivoluzione culturale senza precedenti in Calabria – hanno poi spiegato l’ex deputato Angela Napoli e Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal – perché ha posto al centro della sua visione di cambiamento la piena valorizzazione del merito e delle competenze quali strumenti di riscatto per il territorio, favorendo in tal modo il rientro di autorevoli scienziati calabresi e stranieri (Gottlob e Melfi, solo per citarne alcuni) a dimostrazione della credibilità internazionale dell’Università della Calabria nel panorama del sistema accademico mondiale.

Infine, l’impegno profuso da Leone nella ricostruzione del diritto alla salute attraverso la nascita della Facoltà di Medicina integrata dalla robotica e dalle nuove tecnologie sta promuovendo un processo di riterritorializzazione virtuosa del territorio cosentino nel solco della Terza missione delle università, in cui didattica e ricerca si fanno agenti di sviluppo locale. La manifestazione è stata aperta dai saluti istituzionali del Sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, del vicario del Dirigente Scolastico del Severi Fortunato Praticò, Professore Demetrio Laganà, e dell’esponente di Kairos Domenico Greco in luogo della Presidente Milena Marvasi Panunzio, assente per ragioni di salute.