COSENZA – Nel 2020, il quoziente di nuzialità in Italia é pari a 1,6 matrimoni per mille abitanti. L’Italia è all’ultimo posto nella graduatoria dei Paesi dell’Ue. Immediatamente prima si trovano Portogallo (1,8 per mille), Irlanda e Spagna (1,9 per mille). Nel 2020, l’Italia è quart’ultima tra i Paesi Ue per numero di divorzi per mille abitanti (1,1); seguita da Slovenia (0,8), Irlanda (0,7) e Malta (0,5). In cima alla graduatoria vi sono, invece, Cipro, Danimarca, Lettonia e Lituania (tutti con 2,7) che mostrano valori per mille abitanti ben al di sopra della media Ue (1,6).

Calabria prima per numero di matrimoni

Nel 2021, la crescita del quoziente di nuzialità è generalizzata e si manifesta in maniera più evidente nelle regioni del Mezzogiorno. Il valore più alto dell’indicatore si registra in Calabria (4,3 per mille), mentre Umbria, Sardegna e Provincia Autonoma di Trento presentano il valore più basso (2,4 per mille). Sono tante le regioni che presentano valori dell’indicatore al di sopra del dato nazionale, tutte appartenenti al Mezzogiorno ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (3,9 per mille) e del Trentino Alto Adige/Sudtirol (3,2 per mille).

In Campania ci si separa di più

Nel 2021, il tasso di separazione per 10.000 abitanti (16,6 a livello nazionale) raggiunge il picco in Campania (20,0), seguita da Sicilia (19,3) e Lazio (18,5), e il minimo nella Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (10,8). Il tasso di divorzio per 10.000 abitanti, a fronte di un valore medio nazionale di 14,1, vede in testa alla graduatoria Sardegna (17,4) e Liguria (16,9), mentre, agli ultimi posti, si collocano Basilicata (10,5) e Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (11,1).

Questo è il quadro emerso dalla pubblicazione web dell’Istat “Noi Italia”, che offre una selezione di oltre cento indicatori statistici sulla realtà del nostro Paese. In positivo anche il tasso di natalità visto che, nel 2021, in Italia, il numero medio di figli per donna è pari a 1,25, valore di gran lunga inferiore alla soglia minima a garantire il ricambio generazionale (circa 2,1 figli). A livello regionale, i livelli più alti di fecondità sono nelle Province autonome di Bolzano (1,72) e Trento (1,42). Trend negativo per i matrimoni in Italia, Paese dove, a livello europeo, ci si sposa meno. Nel 2021, il numero di matrimoni celebrati è in netta ripresa rispetto all’anno precedente, in cui molte coppie erano state costrette a rinviare le proprie nozze, per effetto di un periodo di sospensione delle cerimonie civili e religiose, dovuto alla pandemia da Covid-19.