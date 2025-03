IT-alert: domani nuovo test per lo scenario di incidente industriale in Calabria

- Advertisement -

CATANZARO – Domani, martedì 18 marzo, lo stabilimento AGN Energia S.p.A. di Strongoli, in provincia di Crotone, effettuerà un nuovo test del sistema IT-alert per il rischio incidente rilevante. L’impianto, soggetto alla direttiva Seveso, era stato tra i primi a sperimentare IT-alert dopo l’avvio dei test su rischi specifici. Le esercitazioni condotte lo scorso anno hanno permesso di individuare alcuni parametri da ottimizzare per migliorare l’efficacia del sistema di allarme pubblico.

Testare periodicamente IT-alert è fondamentale per verificarne il corretto funzionamento e garantire che, in caso di un’emergenza reale, i messaggi di allerta vengano trasmessi dalle celle telefoniche e ricevuti sui dispositivi presenti nelle aree interessate.

Il test, che si svolgerà, il 18 marzo 2025 alle ore 10:15 coinvolgerà un’area con un raggio di circa 2 km attorno allo stabilimento. Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente Messaggio di prova IT-alert:

È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it.