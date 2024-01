Irto dà battaglia sull’Autonomia: «ci mobiliteremo, Occhiuto è incoerente»

LAMEZIA TERME (CZ) – “Faremo un’assemblea regionale e una direzione regionale congiunta il prossimo 5 febbraio a Catanzaro per dire no all’autonomia differenziata, per chiamare alla mobilitazione i territori. È inaccettabile che il Parlamento, in questo caso il Senato, abbia già approvato l’autonomia differenziata e adesso passa alla Camera. Ma soprattutto con il silenzio e la compiacenza dei parlamentari calabresi del centrodestra che l’hanno votata”. A dirlo il senatore e segretario del Pd regionale Nicola Irto, a margine di una conferenza stampa.

“E appare curioso – prosegue – che il presidente Occhiuto faccia ancora conferenze stampa o risponda alle domande dei giornalisti, dicendo che se non mettono i soldi non sono d’accordo. Qualcuno comunichi ad Occhiuto, magari fatelo voi giornalisti, che il provvedimento è stato approvato, ed è stato approvato con risorse ‘zero’. Quindi, quello che lui ha chiesto è stato disatteso. Però continuano a sostenerlo e i parlamentari di Forza Italia hanno votato l’autonomia differenziata. C’è un qualcosa che manca al di là della differenza politica. Si chiama coerenza”.

“Occhiuto – ha concluso Irto – si sta dimostrando ampiamente incoerente. Dice no all’autonomia differenziata e poi i suoi parlamentari di Forza Italia hanno votato per l’autonomia differenziata. A tutto questo diciamo no con chiarezza, lo abbiamo detto nelle Aule parlamentari, lo diremo nelle piazze. Noi continuiamo ad essere coerenti e a dire ai calabresi che ci stanno ulteriormente scippando, vogliono dividere l’Italia e noi su questo diremo no in maniera convinta”.