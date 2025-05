Ippica: tre giorni di gare per il Campionato regionale di salto a ostacoli

- Advertisement -

CATANZARO – Il Campionato regionale salto ostacoli 2025 Calabria, si terrà al Centro ippico “Valle dei Mulini” di Catanzaro dal 30 maggio al 1 giugno 2025. Il capoluogo calabrese si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi del panorama equestre calabrese: “un evento – affermano gli organizzatori in una nota – rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di equitazione e per chi desidera avvicinarsi a questo sport affascinante, con giornate ricche di competizioni adrenaliniche, spettacolo e momenti di convivialità”.

Oltre alle gare di salto ostacoli, il campionato propone una serie di attività collaterali. Venerdì alle 19, in occasione dell’inaugurazione, l’artista Ladrodinchiostro realizzerà un’opera dal vivo, trasformando emozioni in arte, mentre la musica di Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso accompagnerà gli ospiti. Saranno inoltre presenti punti ristoro aperti per tutta la durata dell’evento.

“Il Campionato regionale salto ostacoli 2025 Calabria rappresenta non solo un momento di grande sport, ma anche un’opportunità per vivere giornate all’insegna della natura, dell’arte e del buon cibo nel cuore del capoluogo calabrese”.