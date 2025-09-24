HomeCalabria

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano muore in ospedale

L'85enne pensionato è morto dopo il ricovero all’ospedale di Locri: l’autovettura e la salma sono stati posti sotto sequestro, indagini coordinate dalla Procura di Locri

LOCRI (RC) – È morto all’ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 19:00, nel pieno centro di Marina di Gioiosa Ionica, lungo il centralissimo corso Carlo Maria. Strada che coincide anche con la trafficata Statale 106 Jonica, purtroppo già teatro di numerosi episodi simili.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto guidata da un uomo che si è subito fermato a prestare soccorso insieme ad alcuni passanti, mentre sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale di Locri. Nonostante il ricovero e un successivo intervento chirurgico, le condizioni del pensionato si sono aggravate rapidamente, fino al decesso avvenuto nella tarda serata.

Foto Copertina Telemia

