Investito da un’auto: 70enne grave trasportato in elisoccorso al Pugliese Ciaccio

VIBO VALENTIA – Un pedone di 70 anni è stato investito da un’auto, per cause che sono in corso di accertamento, nella frazione Piscopio di Vibo Valentia.L’anziano è rimasto ferito in modo grave. Il conducente della vettura si è fermato. E’ stato subito allertato il servizio di emergenza 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza medicalizzata.

Prestate le prime cure e constatate le condizioni dell’anziano, gli operatori sanitari hanno attivato l’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo e, dopo avere preso a bordo il paziente, lo ha trasportato nell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Le condizioni del settantenne, che avrebbe riportato vari traumi, sono giudicate gravi. La prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti, sentendo anche il conducente dell’auto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.