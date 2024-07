Investe un pedone e fugge, fermato un 28enne per tentato omicidio

CUTRO (KR) – I fatti risalgono alla nottata di ieri, 18 luglio. I carabinieri sono intervenuti nella frazione Steccato di Cutro, in via mare Ionio, a seguito dell’investimento di un pedone. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed il personale del 118 lo ha trasportato immediatamente in ospedale. Della persona che era alla guida dell’auto però, nessuna traccia. I militari hanno sentito testimoni e raccolto informazioni e i primi sospetti erano ricaduti su P.A., 28 anni, di Mesoraca.

Il giovane secondo quanto emerso, era alla guida di un fuoristrada e dopo aver centrato il pedone si era dato alla fuga. Dopo il fermo, il 28enne è stato portato nel carcere di Crotone. Secondo quanto emerso il gesto sarebbe stato intenzionale ma non si esclude alcuna ipotesi. La vittima intanto versa in gravissime condizione all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.