Intossicati dal fumo nell’incendio di casa: salvati marito disabile, moglie e il loro cane

- Advertisement -

CATANZARO – Nel pomeriggio di oggi, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, con il supporto di un’autobotte, sono intervenute nel Comune di Amaroni per un incendio scoppiato all’interno di un’abitazione disposta su due piani.

Le fiamme hanno coinvolto a cucina e il soggiorno situati al piano strada, provocando anche danni da fumo con annerimento delle pareti nei restanti ambienti dell’abitazione. All’interno dell’appartamento si trovavano due persone, un uomo disabile e la moglie, entrambi colpiti da sintomi di intossicazione da fumo.

I due sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, prontamente intervenuto sul posto. La donna intossicata è stata trasferita in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti Durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo anche un cane, rifugiatosi al piano superiore dell’abitazione. Le fasi di soccorso e messa in sicurezza del sito sono state coordinate dal Funzionario dei Vigili del Fuoco, Ispettore Antincendio Massimo Conforti.