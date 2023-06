Intimidazioni senza freni: a San Mango d’Aquino preso di mira il consigliere Trunzo

SAN MANGO D’AQUINO (CZ) – Sembrano non arrestarsi le intimidazioni alle istituzioni nell’ultima settimana in Calabria. Dopo quella ai sindaci di Villa San Giovanni e San Demetrio Corone, stavolta la denuncia arriva da San Mango d’Aquino. Ad essere preso di mira il consigliere comunale di opposizione e candidato sindaco di San Mango d’Aquino alle ultime elezioni comunali, Francesco Trunzo.

Chi intimidisce durante la notte è esso stesso un codardo che ha paura di dire le cose in faccia e si nasconde nel buio”, scrive Trunzo dalla propria pagina facebook, postando le foto del misfatto: una croce disegnata sul terreno e accanto dei volantini elettorali. Ho scritto il post per farvi sapere che, Io non ho paura di voi, ho solo rabbia, tanta rabbia, ma credo in Dio, ed immagino il vostro essere infelici, perché la felicità del gesto vile dura 3 minuti, il giudizio del Signore dura tutta l’eternità. Siete dei codardi esseri inutili, se proprio ci tenete venite ad uccidermi ma non scrivetelo, fatelo se vi è rimasto un pochino di coraggio”. Trunzo ha annunciato di aver già sporto denuncia agli organi competenti.