Intimidazione alla sindaca Caminiti, Anci Calabria «si attivino misure di protezione»

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Anci Calabria si unisce al coro dei tantissimi sindaci che hanno immediatamente ufficializzato in forma distinta vicinanza e solidarietà al sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, vittima di un’intimidazione.

“Attraverso le parole del vicepresidente vicario Carmelo Panetta – scrive Anci – la sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani esprime il massimo sostegno assicurando concreta attenzione sulla vicenda per incoraggiare l’amministrazione villesse accompagnandola ad andare avanti. Le modalità organizzative e attuative del vile attentato, per come appreso, suscitano grande timore e preoccupazione, dando la palese impressione che l’azione sia stata cinicamente concepita e svolta con intenti senz’altro intimidatori e di condizionamento”.

Anci Calabria “stigmatizza tale vile atto propugnando la libera facoltà degli amministratori di esercitare lecitamente il proprio mandato con la serenità e sicurezza che gli organi dello Stato preposti devono garantire. Crediamo fortemente nella trasparenza, per questo bisogna salvaguardare il lavoro di chi rappresenta le nostre comunità con piena aderenza ai principi della legalità. Come Associazione regionale dei Comuni intendiamo chiedere al Prefetto di Reggio Calabria di valutare con urgenza l’accaduto affinché le attività investigative possano assicurare in tempi brevi che i responsabili vengano individuati e puniti”.

“Si chiede, inoltre – conclude la nota – che venga valutata anche la possibilità di adozione delle più opportune misure di protezione e sicurezza a tutela del sindaco Caminiti. I vertici di Anci Calabria parteciperanno, anche in presenza, alle iniziative istituzionali che certo seguiranno per rendere visibile la reazione e la condanna del vile attentato”.