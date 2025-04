Intimidazione al presidente Agostinelli: la solidarietà di politica e sindacati

- Advertisement -

CATANZARO – “La più sincera solidarietà al presidente dell’Autorità portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, oggetto di un vile e meschino atto di danneggiamento. E’ davvero triste apprendere che un uomo dello Stato, impegnato da sempre a rappresentare il nostro Paese, prima come direttore marittimo e in ultimo come guida del più importante porto commerciale del Mediterraneo, Gioia Tauro, sia oggetto di tali episodi. Lo scalo gioiese e nel suo complesso la rete di porti calabresi, sotto la sua direzione, stanno attraversando una nuova vita ed un rilancio evidente”. Così il sindaco metropolitano di Reggio, Giuseppe Falcomatà, appreso del danneggiamento da parte di ignoti, dell’automobile in uso all’ammiraglio Andrea Agostinelli. “Siamo di fronte – ha aggiunto Falcomatà – all’ennesima intimidazione contro un amministratore serio e altamente professionale, impegnato da sempre, per la tutela della legalità ed in favore del territorio. Confido nel lavoro degli inquirenti che, speriamo al più presto – conclude Falcomatà – riusciranno a dare un volto e un nome a chi si è reso protagonista di un gesto così vigliacco”

“San Ferdinando non è abituata a questi episodi”

“San Ferdinando non è una città abituata a questi episodi e non ha nessuna intenzione di abituarcisi”. Lo afferma il sindaco, Luca Gaetano che, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità cittadina, esprime “sdegno e disappunto” per il danneggiamento dell’auto del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Andrea Agostinelli. “L’episodio rappresenta – aggiunge – un atto vile e inaccettabile che, oltre alla persona, colpisce le istituzioni che egli rappresenta e ciò rende ancora più grave l’accaduto. Confidiamo nelle forze dell’ordine affinché facciano piena luce sull’accaduto e individuino al più presto i responsabili di questo ignobile gesto”.

Minasi: “segnale preoccupante, mantenere alta attenzione”

“Esprimo la mia più ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato ai danni del presidente Andrea Agostinelli. Il danneggiamento della sua automobile personale, rappresenta un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona, ma anche l’Istituzione che egli rappresenta e l’intero sistema portuale calabrese”. Lo dichiara la senatrice della Lega Tilde Minasi, componente della Commissione parlamentare Antimafia, che esprime “piena solidarietà al presidente Agostinelli e vicinanza alle istituzioni portuali della regione”. “Atti del genere rappresentano un segnale preoccupante – prosegue Minasi – che richiamano tutti noi, a vario titolo, al dovere di mantenere alta l’attenzione su ogni forma di pressione o intimidazione. È fondamentale che le istituzioni diano una risposta chiara e unitaria, riaffermando i valori della legalità e della presenza dello Stato in ogni contesto territoriale. La lotta alla criminalità organizzata e l’affermazione di questi valori devono restare una priorità assoluta, soprattutto in territori come la Calabria. In qualità di membro della Commissione Antimafia rinnovo il mio sostegno a tutte le Autorità impegnate nell’accertamento dei fatti e nella tutela di chi ricopre ruoli pubblici”.

Uil Calabria: “gesto che colpisce il sistema portuale calabrese”

Uil Calabria e la Uiltrasporti Calabria manifestano la propria “ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del presidente Andrea Agostinelli. Un gesto gravissimo che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera comunità istituzionale, il sistema portuale calabrese e tutti coloro che lavorano con onestà per lo sviluppo del territorio. In una regione che ogni giorno combatte contro ritardi infrastrutturali, diseguaglianze sociali e le ombre della criminalità, questi atti non possono e non devono trovare spazio. Il porto di Gioia Tauro e l’intero sistema portuale calabrese costituiscono asset fondamentali per la crescita del nostro territorio. Proprio per questo chi tenta di ostacolarne il rilancio agisce contro la Calabria intera, contro il lavoro dignitoso, contro l’occupazione stabile, contro la legalità”.

Giannetta: “vigliaccate che non mineranno la Calabria”

“Ferma condanna al vile atto intimidatorio perpretato ai danni dell’automobile del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli”. La esprime Domenico Giannetta (FI) presidente della Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale. “Questi gesti, non fermeranno e non rallenteranno di un passo – prosegue Giannetta – il brillante lavoro condotto dall’ammiraglio, dall’istituzione e dall’intera comunità portuale calabrese a cui rivolgo la piena e incondizionata solidarietà. Il Porto di Gioia Tauro ha scontato per lungo tempo il prezzo del pregiudizio prima di attraversare questa nuova stagione di grande slancio. Queste vigliaccate non potranno in alcun modo minare lo straordinario percorso di riscatto di questa grande opera strategica per la Calabria, l’Italia e l’intero Mediterraneo.

Forza Italia: “onestà antidoto contro criminalità”

“La segreteria provinciale di Reggio e la segreteria regionale di Forza Italia, in tutte le loro componenti, unitamente a ciascun sindaco azzurro, in particolar modo quelli che rappresentano i Comuni del Porto, Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno, condannano fermamente il vile gesto intimidatorio perpetrato ai danni del Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli”. Lo riporta una nota del partito azzurro. “Qualsiasi atto di violenza e di oltraggio rivolto ai rappresentanti dello Stato, delle istituzioni – riporta la nota – rappresenta un insulto all’intero territorio; un territorio che con ogni mezzo da tempo contrasta ogni tipo di manifestazione di criminalità. Forza Italia crede fermamente che la dignità dei nostri cittadini e l’onestà della stragrande maggioranza degli stessi rappresentino l’antidoto contro ogni tentativo di reviviscenza dei fenomeni criminali. Gesti come quello subito dall’ammiraglio Agostinelli non possono che essere condannati con determinazione, nell’auspicio che le forze dell’ordine individuino prima possibile i motivi ed i responsabili dell’accaduto, assicurandoli alla giustizia”.