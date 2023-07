Intesa Commissione pari opportunità con Acl e Anpal: «migliorare le condizioni per le lavoratrici»

REGGIO CALABRIA – Siglato il protocollo d’intesa tra la Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna, guidata dalla presidente Anna De Gaio, l’Azienda Calabria lavoro, nella persona dell’avvocata Elena Maria Latella ed Anpal Servizi Spa, rappresentata da Michele Raccuglia, responsabile della macroarea sud jonica – regioni Campania e Calabria. Il protocollo, è scritto in una nota, “nasce dall’impegno e dall’azione sinergica tra la coordinatrice d’area – provincia Catanzaro – della Commissione Daniela De Blasio e la responsabile Osservatori, ricerche e statistiche di Azienda Calabria lavoro Simona Caracciolo”.

In particolare, prosegue la nota, “l’Osservatorio sul lavoro femminile istituito in seno ad Acl, in virtù dei compiti di documentazione, ricerca, studio sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria nonché delle attività di verifica ed elaborazione di proposte idonee a favorire l’inserimento lavorativo, l’autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne, condivide tematiche convergenti con le attività istituzionali della Crpo, tanto da indurre il commissario straordinario a sostenere la sottoscrizione del protocollo. In tale contesto un ruolo di fondamentale importanza riveste Anpal Servizi, che sarà in grado di mettere a punto strumenti e metodologie a supporto delle esigenze e delle azioni programmate per le finalità del suddetto protocollo”.

Il Protocollo d’intesa, è scritto ancora nella nota, “ribadisce il rapporto di collaborazione consolidato tra istituzioni e associazioni e intende rilanciare azioni mirate a creare migliori condizioni di lavoro per le lavoratrici nella nostra Regione. In tal senso, le parti firmatarie si impegnano a promuovere l’adozione di politiche a favore della parità di genere e delle pari opportunità nel mondo del lavoro e al contrasto dei fenomeni di molestie e discriminazione di genere, anche in attuazione della legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 recante ‘Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile’. Lo scopo del protocollo è anche quello di attuare una campagna di sensibilizzazione e promozione del tema sempre più attuale del ‘Sistema di certificazione della parità di genere’ introdotto dal Pnrr, ponendosi, tra gli altri, l’obiettivo di incentivare l’accesso al mercato del lavoro delle donne, migliorando i loro percorsi di carriera e contrastando il gender pay gap, nonché rendendo più semplice la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Considerando l’importanza di garantire pari opportunità di accesso al mondo del lavoro per tutti i cittadini, le parti concordano di collaborare per promuovere politiche e azioni finalizzate a favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle donne sul territorio regionale. Verranno, altresì, promosse politiche attive del lavoro volte a garantire pari opportunità senza discriminazioni di genere, età, disabilità e provenienza; sarà dato sostegno alle imprese che promuovono politiche interne di parità di genere e di eliminazione delle discriminazioni; verrà favorita la partecipazione delle donne alla formazione professionale e rafforzate le azioni volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza o discriminazione di genere sul luogo di lavoro.

Infine, la raccolta delle informazioni statistiche inerenti al mondo del lavoro nel territorio regionale, con particolare riferimento ai dati di genere e alle dimissioni delle lavoratrici madri fino al terzo anno di età del bambino, saranno di supporto all’attività di monitoraggio dell’osservatorio del mercato del lavoro femminile“. A tal proposito, De Gaio sottolinea l’importanza di istituire un Tavolo di monitoraggio per l’analisi del contesto territoriale sui temi della conciliazione, delle pari opportunità e della non discriminazione. Acl ed Anpal servizi, infine, supporteranno la Crpo nell’azione di informazione sulla legislazione in materia di pari opportunità e discriminazioni di genere.