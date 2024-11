Intervengono per maltrattamenti e in casa gli trovano 68mila in contanti: arrestato 45enne

- Advertisement -

JONADI (VV) – Intervengono per maltrattamenti in famiglia e durante una perquisizione domiciliare gli trovano 68mila in contanti di dubbia provenienza. I carabinieri della Stazione di Francica, coadiuvati dai colleghi di San Costantino Calabro, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 45enne del posto. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo su segnalazione della moglie, un’insegnante 40enne, la quale aveva raccontato all’operatore del 112 di essere stata picchiata e minacciata.

Intervenuti sul posto, i militari sono stati aggrediti dall’uomo nel verosimile tentativo di impedirgli lo svolgimento di una perquisizione domiciliare. Infatti, i militari hanno trovato 68.000 euro in contanti, impacchettati con del cellophane. L’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Vibo Valentia.