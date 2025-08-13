HomeCalabria

International Street Food, confermate le tappe di agosto in Calabria: annullati solo alcuni eventi

Una decisione motivata dalla volontà di alleggerire i controlli dei carabinieri del Nas su food truck, sagre e festival street food in tutta Italia alla luce dei casi di botulino in Calabria e Sardegna

PAOLA (CS) – Si svolgeranno regolarmente ad agosto le tappe dell’International street food a Tortora, Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido, Cirò Marina, Falerna e Isola Capo Rizzuto. Lo conferma Alfredo Orofino, presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada (Airs) di Confartigianato dopo l’annuncio di annullare gli eventi in Calabria per motivi precauzionali in relazione ai recenti casi di botulino registrati a Diamante.

L’Airs ha dunque precisato che sono stati annullati solo quelli previsti a Santa Maria del Cedro, Amantea, Crotone e Montauro. Una decisione motivata dalla volontà di alleggerire i controlli dei carabinieri del Nas su food truck, sagre e festival street food in tutta Italia alla luce dei casi di botulino in Calabria e Sardegna. “Gli eventi annullati – ha detto il presidente Airs – appartengono a uno dei due circuiti organizzati in Calabria e le date saranno dislocate in altre regioni d’Italia”

