Interdittive antimafia, Calabria seconda per misure in Italia

CATANZARO – Nel corso del 2024 la Calabria con 199 interditive antimafia emesse si è posizionata al secondo posto a livello nazionale dopo la Campania. Il dato è emerso dalla relazione del presidente del Tribunale amministrativo regionale Gerardo Mastrandrea tenuta in occasione dell’apertura, a Catanzaro, dell’anno giudiziario 2025 della giustizia amministrativa calabrese.

Con riferimento alla materia, che riguarda l’adozione della misura preventiva disposta dall’autorità prefettizia in base ad un motivato giudizio legato al pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno di un’impresa, lo scorso anno al Tar della Calabria sono pervenuti 39 ricorsi a fronte dei 36 del 2023. Per il presidente Mastrandrea “è la conferma della persistenza dell’allarmante fenomeno, in questa regione,della criminalità organizzata che tenta di infiltrarsi nel tessuto economico”.