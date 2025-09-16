HomeCalabria

Intercity in ritardo cronico e Alta velocità a passo lento. La Salerno-Reggio Calabria tra le tratte più critiche

I Frecciarossa di Trenitalia fanno ritardo nel 31% dei casi, mentre gli Intercity nel 41%. Altissimi nella tratta Salerno-Reggio Calabria dove i treni “non AV” superano l’orario previsto in più dell’80% dei casi. Lo rivela l'inchiesta di Altroconsumo sulla puntualità del servizio ferroviario

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’alta velocità ferroviaria italiana mostra crepe significative sulla puntualità dei convogli. E tra le tratte più critiche spicca la Salerno‑Reggio Calabria, etichettata come una delle più inadeguate, specialmente con il servizio Intercity, dove vengono accumulati ritardi in quasi 8 corse su 10, rendendo i tempi di percorrenza imprevedibili e creando disagi continui ai viaggiatori. Per quanto riguarda i treni AV da Reggio Calabria Centrale a Roma Termini vengono registrati ritardi nel 38% dei casi.

È quanto emerge da un’indagine di Altroconsumo basata su migliaia di rilevazioni lungo l’intero network ferroviario. Nonostante le promesse di velocità e puntualità, molte linee del Sud siano ancora lontane dallo standard di efficienza atteso. In generale, l’ultima inchiesta, basata su rilevazioni fra il 25 luglio e il 5 settembre 2025, fotografa una realtà meno entusiasmante di quanto annunciato: i treni ad alta velocità in Italia mostrano ritardi cronici, tempistiche di viaggio più lunghe e un sistema di rimborsi che fatica a tutelare davvero i passeggeri.

I dati generali: un’alta velocità meno veloce

Su 54 tratte monitorate, con oltre 28.000 rilevazioni da Rfi, Altroconsumo ha osservato che Frecciarossa accumula ritardi oltre il 31% dei casi. Italo si comporta meglio ma non brilla: circa il 20% delle sue corse è in ritardo nelle 25 tratte rilevate in cui viaggiano entrambi gli operatori. La tratta particolarmente critica è il collegamento tra Napoli Centrale – Venezia Mestre, con ritardi rilevati nel 40% dei casi. Anche la tratta Reggio Calabria Centrale – Roma Termini zoppica: qui i treni con ritardo sono il 38%. Anche sulla tratta fondamentale, cioè la Milano Centrale – Roma Termini, ci sono ritardi (nel 15% dei casi), ancora di più sulla Roma – Milano (circa per il 19% dei treni).

Salerno-Reggio Calabria: la punta dell’iceberg delle disfunzioni

Gli Intercity, che pure non sono treni AV, si collocano come il servizio peggiore: per il 41% delle tratte analizzate hanno ritardi. Tra tutte le tratte esaminate, Salerno-Reggio Calabria spicca per criticità e non in senso lieve. Ritardi altissimi che superano l’orario previsto in più dell’80% dei casi. Ciò significa che quasi 8 corse su 10 arrivano in ritardo, un dato che rivela gravi problemi di organizzazione, infrastruttura o gestione lungo quel percorso. Non solo la puntualità: è anche implicito che i tempi di percorrenza siano meno affidabili e le variazioni orarie previste meno rispettate, rendendo difficili collegamenti certi, soprattutto per chi programma viaggi con coincidenze o impegni precisi.

Altri casi emblematici in Italia

Salerno-Torino: circa il 53% dei Frecciarossa segnalati è in ritardo. Bari-Milano: oltre il 70% mentre da Reggio Calabria Centrale – Roma Termini si registrano ritardi nel 38% dei casi per l’AV. Questo contesto evidenzia che la Salerno-Reggio Calabria non è un caso isolato, ma uno dei punti dove il sistema ferroviario soffre maggiormente. Le ragioni dietro questi risultati possono essere molteplici: infrastrutture vecchie o insufficienti, con sezioni della linea non elettrificate o non raddoppiate, che rallentano gli Intercity. Cantieri e lavori in corso che impongono deviazioni, rallentamenti e aumenti di tempi non previsti. Altroconsumo segnala che anche le tratte “di punta” come Milano-Roma vedono un allungamento dei tempi medi di percorrenza. Gestione operativa, magari con tempi di fermata, logistica o coincidenze poco ottimizzati.

Frecce Alta Velocità

Per i viaggiatori i problemi maggiori sono incertezze su arrivi, difficoltà nei trasbordi, meno opportunità di pianificare efficacemente e una percezione crescente di scarso ritorno economico rispetto a quanto pagato per un biglietto spesso venduto come “alta velocità” o servizio premium.

Il nodo dei rimborsi: quando il diritto non basta. Lanciata una petizione

Un altro dei punti sottolineati dall’indagine riguarda l’adeguatezza dei rimborsi: attualmente, per i treni AV (Frecciarossa e Italo), il rimborso è previsto solo per ritardi superiori a 30 minuti. Ma molti dei ritardi, specie sulla tratta Salerno-Reggio Calabria (Intercity), sono ben oltre questa soglia, eppure i passeggeri restano in larghissima misura non compensati. Altroconsumo lancia una petizione chiede che per l’AV la soglia per ottenere il rimborso sia abbassata a 15 minuti, e che l’indennizzo sia più significativo (es: 30-50% del costo del biglietto a seconda dei casi).

Tratta Salerno-Reggio Calabria tra le più compromesse

L’inchiesta non lascia spazio a dubbi: esiste un malfunzionamento diffuso nella puntualità dei treni in Italia, con la tratta Salerno-Reggio Calabria tra le più compromesse. Per migliorare davvero servirebbero interventi infrastrutturali significativi sulla linea Salerno-Reggio Calabria (dove si attende la realizzazione dell’alta Velocità), per ridurre strozzature, garantire continuità e aumentare l’affidabilità, potenziamento e manutenzione, con riduzione dei cantieri attivi o loro migliore gestione per limitare gli impatti sui tempi di percorrenza, revisione delle politiche di rimborso, affinché i passeggeri non siano penalizzati ingiustamente da disservizi che vanno oltre il “normale”, monitoraggio più trasparente e regolare, con dati riversati al pubblico e usati per interventi concreti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

cani-randagi-cosenza

Randagismo, parte il piano in Calabria: 30 nuovi canili e 3 ospedali veterinari, uno...

Area Urbana
CATANZARO –"Governare il randagismo, in questi anni la Regione Calabria si è finalmente dotata di uno strumento organico e strutturato per contrastare un fenomeno...
omicidio-vicenza_coniugi

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino Umberto Pietrolungo

Provincia
VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

Area Urbana
RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso attacca Occhiuto

Area Urbana
COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...
Noemi-Mele_Carlo-Conti

Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a Tale e Quale...

Area Urbana
COSENZA - Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37359Area Urbana22466Provincia19906Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Tridico Succurro
Calabria

Volano stracci. Tridico accusa la Succurro «fa voto di scambio», lei...

COSENZA - L'europarlamentare M5S Pasquale Tridico punta il dito contro la destra calabrese, in particolare contro la Presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, candidata...
Sicurezza
Attualità

Sicurezza dei dati nei casinò online: come vengono protetti i giocatori

COSENZA - Oggi è fondamentale garantire la protezione dei dati personali degli utenti. A tal fine, i siti di casinò come Pistolo prevedono diverse...
Mezzi di trasporto
Calabria

Elezioni regionali in Calabria: attivati gli sconti per viaggi ferroviari, aerei,...

COSENZA - Si bloccano le agevolazioni e gli sconti per gli elettori che si recheranno in Calabria per le elezioni regionali del 5 e...
112 numero unico emergenza
Area Urbana

Cosenza, l’Asp difende il 112 «servizio efficiente e tempi di risposta...

COSENZA – Alcune recenti dichiarazioni di esponenti del Si Cobas Calabria hanno puntato il dito contro la gestione della Centrale Unica di Risposta 112,...
Enza Bruno Bossio (Pd)
Area Urbana

Enza Bruno Bossio (Pd) apre il punto incontro a Cosenza e...

COSENZA - È stato aperto il nuovo punto incontro di Enza Bruno Bossio, candidata del Pd nella circoscrizione Nord alle prossime elezioni regionali. Il...
Tirreno

SuperEnalotto: centrato sull’Alto Tirreno Cosentino un “5” da oltre 42mila euro

SCALEA (CS) - Il Superenalotto fa felice un fortunato scommettitore sull'alto Tirreno Cosentino, che si porta a casa oltre 42mila euro. Nell’estrazione di venerdì...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA