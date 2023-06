Intercettati e soccorsi in mare, nella notte un altro sbarco di migranti in Calabria

ROCCELLA JONICA (RC) – Sbarco di migranti nella notte a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Sono 85 le persone intercettate e soccorse, a circa 70 miglia dalla costa, dalla Guardia Costiera e arrivate intorno alle 22 al porto delle Grazie della cittadina della Locride. Tra i migranti ci sono donne e bambini. Dopo l’attracco, su disposizione della prefettura di Reggio Calabria, i migranti sono stati momentaneamente sistemati all’interno della tensostruttura gestita dai volontari della Croce Rossa, dalla Protezione civile comunale e da un’equipe di Medici senza frontiere.

Drammatico l’epilogo, invece, per i migranti in viaggio sul mar Egeo: ieri mattina almeno 78 persone hanno perso la vita e diverse altre risultano disperse, come fa sapere la testata locale Ekathimerini al largo delle coste della Grecia, come fa sapere la testata locale Ekathimerini. Una tragedia che riporta ai dolorosi momenti del naufragio di Cutro, in cui morirono 94 persone, di cui 34 minori.