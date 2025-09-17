Insulti e body shaming contro Dalila Nesci: la denuncia della ex M5S ora candidata FdI

- Advertisement -

CATANZARO, 17 SET – L’ex parlamentare M5S Dalila Nesci, adesso candidata con Fratelli d’Italia alle regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, ha denunciato dei giorni scorsi, sui social, “attacchi violentissimi per la sua decisione di intraprendere un percorso politico in Fratelli d’Italia”. Lo rende noto il Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Calabria.

“Esprimiamo piena solidarietà a Dalila Nesci – è scritto in una nota – per i vergognosi insulti ricevuti sui social. Non è tollerabile che una donna impegnata in politica venga non criticata per le sue idee, ma attaccata per il suo aspetto fisico. In un momento storico in cui è di drammatica attualità il tema dell’odio e della violenza nel linguaggio pubblico, questi comportamenti vanno condannati con determinazione e chiarezza”.

“La denuncia di Dalila Nesci – prosegue la nota – è una scelta responsabile, perché fatta in nome di tante donne che, per il timore di diventare bersaglio di insulti e body shaming, rinunciano a esporsi pubblicamente o a partecipare al confronto politico. Il rispetto dell’avversario è il fondamento di una società civile e di un dibattito democratico sano. Siamo certi che anche dalla sinistra arriveranno parole nette di condanna, perché davanti a simili episodi non possono esserci ambiguità o silenzi”.