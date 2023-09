Insegnante calabrese salva il figlio, grazie alle manovre acquisite durante un corso

CROTONE – Mario, insegnante crotonese, ha scritto alla Simeup – Società Italiana di Medicina d’Emergenza e Urgenza Pediatrica – di Crotone raccontando la sua storia a lieto fine. “E’ il 1 compleanno di mio figlio Lorenzo, uno dei giorni più belli, ma è abbiamo vissuto attimi e momenti di terrore. Mio figlio – racconta – infatti improvvisamente ha ingerito qualcosa e ha smesso di respirare. il mio istinto mi ha spinto a precipitarmi subito da lui e iniziarlo a chiamare e in quei pochi attimi, mi sono reso conto che stava perdendo conoscenza”.

“Il colore della sua pelle cambiava e non riusciva a respirare. Ho perciò subito messo in opera tutto quello che, per fortuna, ho avuto modo di imparare al vostro corso l’anno scorso – scrive Mario rivolgendosi alla Simeup Crotone. – Ho applicato la manovra di disostruzione e dopo alcuni tentativi il bambino ha iniziato a respirare e ad emettere suoni quali il pianto. Un pianto che ricorderò come il più bello della mia vita. Lo stesso pianto di quando lo scorso anno negli stessi attimi rapidi che scorrevano davanti ai miei occhi era venuto alla luce. Ci tenevo a ringraziarvi Simeup Crotone”.

“Se non avessi partecipato al vostro corso – conclude l’insegnante – per me oggi sarebbe stata una giornata che avrebbe avuto un ricordo straziante modificando la vita della mia famiglia, in particolar modo quella del mio bimbo”. Simeup Crotone ha risposto al sig. Mario e lo ha ringraziato per la sua testimonianza.