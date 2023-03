Inps, Calabria al top per le pensioni assistenziali: sono 115 ogni 1.000 abitanti

ROMA – In Italia vengono erogate 68 pensioni assistenziali ogni 1.000 abitanti, ma se l’incidenza è di 45 ogni mille abitanti in Emilia-Romagna, in Calabria è di 115, più del doppio. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps sulle pensioni vigenti nel 2023 e liquidate nel 2022 secondo il quale il coefficiente standardizzato per distribuzione di età della popolazione è di 118 ogni 1.000 abitanti in Calabria e di 43 in Emilia-Romagna.

Guardando al coefficiente standardizzato la seconda Regione per l’incidenza di pensioni assistenziali è la Campania con 112 ogni 1.000. Se si guarda invece alla prestazioni previdenziali la graduatoria tra Regioni del Nord e del Sud si inverte con la Campania che ha solo 146 pensioni previdenziali ogni 1.000 abitanti e il Piemonte 286 (226 la media in Italia). Se si guarda al coefficiente standardizzato la Regione che fa peggio è la Sicilia (167) mentre l’Emilia-Romagna segna 268 pensioni previdenziali ogni mille residenti.