COSENZA – La Direzione regionale INPS della Calabria ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di 30 incarichi temporanei a medici fiscali, mediante contratto di lavoro autonomo. I medici selezionati opereranno nelle sedi INPS delle cinque province calabresi e nella Filiale provinciale di Corigliano-Rossano. In particolare, sono previsti 10 incarichi per la Direzione provinciale di Cosenza, 8 per Reggio Calabria, 4 per Catanzaro, 3 per Crotone, 2 per Vibo Valentia e 3 per Corigliano-Rossano.

L’attività verrà svolta in regime libero-professionale, con una disponibilità richiesta di almeno 15 giorni al mese, anche non consecutivi, nelle fasce orarie 10:00–12:00 e 17:00–19:00. L’incarico, della durata massima di sei mesi, potrà essere rinnovato per ulteriori sei mesi.

Possono partecipare alla selezione i laureati in Medicina e Chirurgia, regolarmente iscritti all’Albo dei medici chirurghi, in possesso di Partita IVA e dei requisiti di cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici previsti dalla normativa vigente. Sono invece esclusi coloro che abbiano compiuto 72 anni o che si trovino in condizioni di inconferibilità o incompatibilità, come specificato nell’avviso.

Le domande dovranno essere inviate entro il 21 luglio 2025, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: direzione.regionale.calabria@postacert.inps.gov.it. L’INPS riconoscerà ai medici incaricati compensi fissi per la reperibilità, indennità per ogni visita domiciliare o ambulatoriale, oltre al rimborso chilometrico per gli spostamenti effettuati.

Tutte le informazioni dettagliate, comprese modalità di partecipazione, requisiti, compensi e modulistica, sono disponibili sul portale istituzionale dell’INPS, nella sezione dedicata ai reclutamenti territoriali, al seguente link: https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/reclutamenti-territoriali/dettaglio.reclutamenti-territoriali.2025.07.calabria-avviso-di-selezione-pubblica-per-il-reper_143.html