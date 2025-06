Inps, a Cosenza parte la sperimentazione con il nuovo sportello in videochiamata

- Advertisement -

COSENZA – Partirà dal prossimo 1° luglio nella città dei Bruzi la sperimentazione del nuovo sportello digitale in videochiamata dell’INPS. Un servizio pensato per offrire assistenza personalizzata ed in tempo reale ai cittadini senza che questi debbano recarsi fisicamente in sede. Tutti potranno interagire direttamente da casa con un funzionario esperto in videochiamata. Si eliminano così le lunghe attese allo sportello e gli spostamenti. Sarà possibile richiedere informazioni dettagliate, chiarimenti su pratiche in corso ed assistenza personalizzata, il tutto con collegamenti veloci e sicuri.

“Tutto si svolgerà in un ambiente digitale protetto, che riproduce a distanza le condizioni di un normale incontro in sede, garantendo la medesima efficacia operativa e la tutela della riservatezza dei dati. – ha spiegato Giuseppe Greco, direttore regionale INPS Calabria – Il servizio, avviato in via sperimentale per alcune tipologie di prestazioni, sarà attivo due volte a settimana.” Non solo Cosenza, anche Reggio Calabria sarà protagonista della sperimentazione.

Inps e nuovo sportello in videochiamata: le disponibilità su Cosenza e come prenotare

Su Cosenza il nuovo servizio Inps dello sportello in videochiamata sarà disponibile due volte a settimana: il mercoledì, giorno dedicato ai conti assicurativi, alle pensioni, alle prestazioni pubbliche e alla invalidità civile ed il venerdì, invece, sarà dedicato a indennità e ammortizzatori sociali.

Per accedere al servizio è necessario fissare un appuntamento che può essere prenotato tramite i canali ufficiali dell’Inps: sul portale accedendo all’area MyINPS su “Prenota un appuntamento”, tramite l’app consultando la sezione “Sportelli di sede”, telefonando al Contact center tramite il numero gratuito 803164 da rete fissa oppure lo 06 164164 da cellulare ed infine, tramite gli sportelli di prima accoglienza.

Il giorno dell’appuntamento, l’utente riceverà un link nella propria area personale MyINPS sul quale dovrà semplicemente cliccare all’orario concordato per entrare nella videochiamata. Sul portale INPS è disponibile una guida semplificata per utilizzare il servizio, compresa la gestione della documentazione in formato digitale.