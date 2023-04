Infarto sul treno, il cardiologo calabrese Giuseppe Colangelo salva la vita ad una 52enne

COSENZA – Un cardiologo calabrese ha salvato la vita a una pendolare sul treno. È accaduto questa a bordo di un treno sulla tratta ferroviaria tra Salerno e Roma. La 52enne è stata salvata dal dottore Giuseppe Colangelo, cardiologo calabrese in servizio al reparto di cardiologia Utic del Martiri del Villa Malta di Sarno, ed Istruttore Nazionale BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation).

Il medico era in viaggio per raggiungere Milano, quando ha sentito l’allarme del capotreno che chiedeva l’intervento di un medico per il malore accusato dalla donna. Il dottore Colangelo, dopo aver allertato il 118, ha utilizzato prontamente il Dae (defibrillatore semiautomatico) in attesa di arrivare alla stazione ed ha somministrato alla donna una cardioaspirina. Gesti rapidi che hanno consentito al camice bianco di salvarle la vita. Affidata sanitari del 118, hanno confermato la diagnosi: la donna, in effetti, aveva avuto un infarto.

Una azione tempestiva, determinata e determinante che ha di fatto salvato la vita alla donna. Il dottore lo racconta con emozione, lanciando un messaggio importante legato alla formazione per il primo soccorso.