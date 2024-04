“Indagini Ipsos attestano ruolo insostituibile dei medici di famiglia”

CATANZARO – “I risultati delle indagini Ipsos nel podcast ‘Italia in 5 minuti’ fanno emergere un dato inoppugnabile: il 70% degli italiani sono soddisfatti del proprio medico di base. Un risultato che, ancora una volta, attesta il ruolo fondamentale dei medici di medicina generale diretto a salvaguardare la salute dei cittadini in un rapporto di reciproca fiducia e rispetto”. E’ quanto affermano il segretario generale della Fimmg Catanzaro, dott. Gennaro De Nardo, e la segretaria del settore pensionati della Fimmg Catanzaro, dott.ssa Caterina Laria.

“Dal progetto, nato in partnership tra Podcastory e Ipsos Italia, sostenuto dalla Federazione Italiana dei medici di medicina generale, si pone in evidenza anche che le prestazioni del servizio sanitario nazionale sono valutate negativamente dal 50% della popolazione. Il dato relativo ai medici di base – continuano – acquisisce una maggiore rilevanza se si considera la sua trasversalità su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, abbracciando tutte le fasce di età, reddito e livello di istruzione. Lo stesso dato attesta, inequivocabilmente, la centralità del medico di famiglia, punto di riferimento insostituibile a tutela della salute pubblica, ma nello stesso tempo ci impone una riflessione e doverosa puntualizzazione: la medicina di famiglia non è la medicina territoriale. I due ambiti non vanno confusi tra di loro, come invece è stato fatto in maniera inappropriata nel recente passato in occasione della pandemia di Covid-19”.

“L’auspicio è che l’odierna Giornata Mondiale della salute – concludono il dott. De Nardo e la dott.ssa Lauria – sia occasione propizia per un’analisi oggettiva delle problematiche che affliggono il comparto anche alla luce degli importanti risultati emersi dall’indagine Ipsos”.