Incubo usura, botte e minacce per chi non pagava: tra le vittime un calciatore professionista

CATANZARO – Era attivo da oltre dieci anni il giro di usura a Catanzaro stroncato dalla Guardia di finanza con i tre arresti effettuati stamattina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica. Dalle indagini é emerso che ai danni delle persone che non riuscivano ad ottenere i prestiti ottenuti alle condizioni concordate venivano commessi atti punitivi e violenze. I tassi d’interesse accertati nel corso delle investigazioni sono risultati ampiamente al di sopra della soglia di usurarietà, raggiungendo in un caso il 600% su base annua. Le vittime del giro di usura accertate al momento sono un calciatore professionista e cinque imprenditori.