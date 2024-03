“Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”, iniziativa al museo ‘Mino Reitano’

FIUMARA (RC) – Si parte domani, lunedì 18 marzo alle ore 10 al Museo Mino Reitano in località San Pietro di Fiumara. All’incontro organizzato dall’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus” parteciperanno attivamente alcune classi dell’Istituto “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni. Moderatrice dell’iniziativa sarà la professoressa Giusy Galletta.

Dal suo primo articolo datato 1984, il giornalista Emilio Buttaro ha seguito un po’ di tutto ed ha a lungo inseguito i personaggi o a volte è meglio dire, i giganti dello spettacolo e dello sport.

Un’avventura che continua da 40 anni e che ha permesso al cronista di visitare molti luoghi, realizzare più di 10.000 interviste, fare innumerevoli incontri. Ed è proprio sugli incontri che Emilio ha deciso di soffermarsi battezzandoli come incontri speciali e definendoli come suoi compagni di viaggio meravigliosi.

Da Mike Bongiorno ad Amadeus, da Gino Bramieri ad Adriano Celentano ed ancora da Claudia Cardinale a Belen Rodriguez, da Raffaella Carrà a Loretta Goggi passando per icone dello sport come Gianni Rivera, Gigi Riva, Felice Gimondi, Paolo Rossi, Gigi Buffon, Francesco Totti fino agli immortali Pelè e Maradona. Senza dimenticare poi dei simboli italiani nel mondo come Al Bano, Roberto Benigni, Luciano Pavarotti, Umberto Tozzi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Toto Cutugno e Mino Reitano.

A fare da sfondo c’è l’Italia che cambia nel corso degli anni, così come cambia il modo di fare giornalismo ma soprattutto c’è il racconto personale, ci sono i retroscena delle interviste, le emozioni che il giornalista ha provato in occasione di tanti incontri speciali e poi l’entusiasmo rimasto sempre intatto nel tempo.

Emilio Buttaro, presentatore di numerosi eventi dedicati a Mino Reitano ha spiegato: “Sarà un grande onore partire con questa nuova esperienza dalla mia città e da un luogo a me particolarmente caro. Il museo dedicato all’indimenticabile cantautore calabrese inaugurato un anno e mezzo fa è un piccolo capolavoro. L’Associazione ‘Amici di Mino Reitano Onlus’ ha saputo allestire un percorso emozionante e coinvolgente dove arte e vita si mescolano con poetica bellezza. Tra gli incontri speciali che racconterò con umiltà e semplicità ci saranno ovviamente anche quelli con Mino. Presentare Mino o parlare di lui, è emozionante e commovente ogni volta!”. Impegnato da anni per gli italiani all’estero, Emilio Buttaro racconterà poi i suoi “incontri speciali” il 22 marzo in Costa Azzurra.