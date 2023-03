Incivili ‘furbi’: lascia l’auto distante dalle telecamere e trascina il materasso a piedi, sanzionato

CROTONE – Proseguono i controlli da parte del Nucleo Operativo Ambientale del Comando di Polizia Locale. Siamo a Crotone ma scene di abbandono dei rifiuti si ripetono in molte altre zone della Calabria. Questa volta è un stato 42enne ad essersi reso protagonista dell’ennesimo episodio di inciviltà. Nel tentativo di eludere i controlli, ha parcheggiato il proprio veicolo fuori dalla portata del sistema di videosoveglianza per poi portare a piedi col viso occultato materiale ingombrante consistente in un materasso ed alcuni divani.

L’attività di indagine degli agenti del NOA della Polizia Locale ha consentito comunque di individuarlo. Convocato presso il Comando è stato identificato e sanzionato oltre ad essere obbligato a riprendere gli ingombranti ed a smaltirli nella maniera dovuta e prevista.