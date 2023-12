Incivili abbandonano rifiuti, immortalati dalle fototrappole e sanzionati

CROTONE – È costante l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale di Crotone, coordinato dal comandante Francesco Iorno, in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti. In particolare numerosi controlli, con l’ausilio di fototrappole, sono stati effettuati nella Frazione Papanice ed elevate le relative sanzioni, tra cui il soggetto nella foto. Oltre alla zona di Papanice, fototrappole sono state installate in altre zone della città mentre prosegue il servizio in borghese con relativi appostamenti.

